Яромир Ягр следил за финалом «Мастерса» в Майами из бокса чешского теннисиста Легечки

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр посетил финальный матч «Мастерса» в Майами (США), в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 22-й номер рейтинга чех Иржи Легечка. Чешский хоккеист следил за игрой вместе с командой Легечки. Матч закончился победой итальянца со счётом 6:4, 6:4.

Синнер оформил «Солнечный дубль», победив на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами в один сезон. Этот титул стал для Синнера 26-м в карьере.

Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992).