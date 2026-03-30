Яромир Ягр следил за финалом «Мастерса» в Майами из бокса чешского теннисиста Легечки

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр посетил финальный матч «Мастерса» в Майами (США), в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 22-й номер рейтинга чех Иржи Легечка. Чешский хоккеист следил за игрой вместе с командой Легечки. Матч закончился победой итальянца со счётом 6:4, 6:4.
Фото: кадр трансляции
Синнер оформил «Солнечный дубль», победив на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами в один сезон. Этот титул стал для Синнера 26-м в карьере.
Яромир Ягр — обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. С 2017 года выступает в Экстралиге за клуб из родного города Кладно. В 1990 году он был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим пятым номером клубом «Питтсбург Пингвинз», с которым выигрывал Кубок Стэнли (1991, 1992).
- 30 марта 2026
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
07:52
-
07:32
-
06:08
-
05:45
-
05:08
-
04:45
-
04:35
-
04:06
-
03:02
-
02:47
-
02:40
-
02:22
-
01:37
-
01:19
-
00:01
- 29 марта 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:15
-
23:05
-
22:55