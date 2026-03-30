Рыбин: минское «Динамо» сейчас объективно сильнее московского

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что минское «Динамо» на сегодняшний день сильнее московского. Команда тренера Дмитрия Квартальнова ведёт в серии с бело-голубыми – 3-0.

– Московское «Динамо» проигрывает 0-3 в серии минскому. Почему так всё грустно для столичной команды?

– Потому что сейчас у Минска сильная и мощная команда. Они оставляют очень хорошее впечатление. Это касается всех линий. Любой готов поймать на себя шайбу, пожертвовать собой. Объективно минское «Динамо» на сегодняшний день немножко сильнее.

– К главному тренеру москвичей Вячеславу Козлову можно предъявить претензии?

– Претензии предъявляет только руководство. А как они поступят, это уже будет их решение и выбор.

– Почему потерялся Гусев? Его лучшие годы позади?

– Во-первых, Гусева сейчас немного прикрывают на льду. Во-вторых, в скорости он объективно уже уступает. [«Динамо»] Минск, как и москвичи, уже разобрал всех лидеров, определился как играть против ведущих игроков, как их накрывать, не давать им играть. Уже нет такого большинства, а [при игре] «пять на пять» Гусев в скорости уже немного уступает. Гусев — мастер, он всем всё доказал. Но [«Динамо»] Минск тотально накрывает соперника, не даёт им поднять головы. Так играть очень сложно. Во всём плей-офф сейчас большой акцент на силовые приёмы. Даже сейчас в матче СКА и ЦСКА давление на каждом участке поля. Не очень быстрым игрока сейчас достаточно тяжело, — цитирует Рыбина «Спорт день за днём».