«Вашингтон» выпустил заявление в связи со смертью одного из первых чернокожих игроков НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал официальное заявление в связи со смертью одного из первых чернокожих игроков НХЛ. В воскресенье в возрасте 75 лет скончался бывший нападающий столичного клуба Билл Райли.

«Вашингтон Кэпиталз» выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Билла Райли. Билл был настоящим первопроходцем в нашем виде спорта, став одним из первых чернокожих игроков в НХЛ, следуя примеру таких пионеров, как Уилли О’Ри, и играя вместе с другим игроком «Кэпиталз» Майком Марсоном. Его мужество, настойчивость и страсть к спорту помогли проложить путь для будущих поколений.

За время своей карьеры в Вашингтоне Билл демонстрировал лидерские качества, профессионализм и преданность делу как на льду, так и за его пределами. Он вёл себя честно и с гордостью, оставив неизгладимый след в сердцах своих товарищей по команде, организации и всего хоккейного сообщества. Мы чтим наследие Билла и важную роль, которую он сыграл в развитии хоккея. Он навсегда останется в памяти как ценный член семьи «Кэпиталз», — говорится в официальном заявлении клуба.

За четыре сезона Райли провёл 125 игр за «Кэпиталз», набрав 56 очков (28 голов, 28 передач) и 320 минут штрафного времени.