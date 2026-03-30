Карпухин об отмене гола «Ак Барса»: судья ввёл в заблуждение, обрадовались раньше времени

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Трактором» в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3-1 в серии). На 69-й минуте гол казанцев в овертайме был отменён — шайба полностью не пересекла линию ворот.

– Очень тяжёлый матч, сильно устали – и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову всё разберём и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.

– У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?

– Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как в регулярке. Но теперь готов к этому.

– В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…

– Смешной момент. Судья ввёл нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развёл руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили – хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не в новинку, — цитирует Карпухина «РБ Спорт».