Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карпухин об отмене гола «Ак Барса»: судья ввёл в заблуждение, обрадовались раньше времени
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе над «Трактором» в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:2 2ОТ, 3-1 в серии). На 69-й минуте гол казанцев в овертайме был отменён — шайба полностью не пересекла линию ворот.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

– Очень тяжёлый матч, сильно устали – и мы, и соперник. Потом уже на свежую голову всё разберём и сделаем выводы. Сейчас рады победе, восстанавливаемся и едем в Казань играть следующий матч.

– У вас был особый настрой на матчи в родном Челябинске?
– Не сказать, что был особенный настрой, но матчи в Челябинске проходят не так, как я представлял. Признаться честно, это для меня самая сложная серия ментально. Думал, что матчи будут, как в регулярке. Но теперь готов к этому.

– В овертайме ваша команда начала радоваться победе раньше времени, а гол отменили…
– Смешной момент. Судья ввёл нас в заблуждение, и мы начали радоваться раньше времени, а потом он развёл руки. Мы посмеялись и судьи посмеялись. Нормально отнеслись и поехали дальше работать. Возвращаться в игру было несложно. Мы привыкли к этому: забили – хлоп, просмотр, отмена. Это часть игры, это уже не в новинку, — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

Видео
Видео незасчитанной шайбы «Ак Барса» в овертайме матча с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android