«Землю будет целовать». Мама Овечкина — о том, что Александр сделает по прилёте в Москву

«Землю будет целовать». Мама Овечкина — о том, что Александр сделает по прилёте в Москву
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина пошутила, отвечая на вопрос о предстоящем приезде своего сына Александра Овечкина в Россию. Действующий контракт 40-летнего капитана «Вашингтон Кэпиталз» с клубом НХЛ рассчитан до 30 июня 2026 года.

– Он всегда приезжает в Москву, когда заканчивается сезон.

– Что Саша будет делать первым делом, когда приедет?
– Землю будет целовать, когда выйдет из самолета (смеётся), – цитирует Овечкину ТАСС.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 926 заброшенных шайб и 753 результативные передачи в 1565 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

«Может стать последним в его блестящей карьере». Кому и когда Овечкин делал хет-трики?
