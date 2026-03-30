Плющев — о плей-офф КХЛ: наш хоккей становится мусорным — борьба, борьба и ещё раз борьба

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о ходе текущего Кубка Гагарина и отметил закрытую игру команд в надежде на «мусорный» гол.

«Борьба, борьба и ещё раз борьба, хотя в каждой фавориты всё равно впереди. Исключение — только серии четвёртых и пятых команд, но по таблице чемпионата они совсем близки, так что ничего удивительного. Задача-минимум в каждом матче — отработать в обороне, зашвырнуть шайбу поглубже по борту, потом набросить её на пятачок и там закопать. Чтобы решить задачу-максимум – забить «мусорный» гол. Привёл вам самые популярные выражения, в том числе в интервью в перерывах, таков сегодня хоккейный сленг. Вот только в мечтах о «мусорном» голе наш хоккей тоже становится мусорным.

За весь нынешний плей-офф пока не видел ни одной классической обводки форварда один в один, этот фирменный для отечественной школы приём словно бы исчез из арсенала наших нападающих. Лига держится на 40-летних Радулове и Шипачёве, плюс легионерах. Открытий уровня прошлогоднего Демидова нет.

Все команды теперь играют, а точнее сказать, работают примерно одинаково. Простенькая игра через заброс. Тот, кто выходит вперед в счёте, закрывается, как сейчас модно говорить, ставит автобус. Отличие у тех же тренеров по большому счёту только одно. 15 из 16 ставят «автобус» молча, а 16-й, если проиграет, на пресс-конференции сделает за это выговор оппоненту. Хотя сам играет по такой же системе», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.