Белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов выбыл до конца сезона из-за перелома руки

Белорусский защитник «Чикаго Блэкхоукс» Артём Левшунов сломал руку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) и выбыл до конца текущего сезона. Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний белорус отправлен на дополнительное обследование для уточнения сроков восстановления.

Примечательно, что Левшунов провёл с переломом руки ещё две игры, завершив их с суммарным показателем полезности «-5».

В этом сезоне второй номер драфта-2024 набрал 24 (2+22) очка в 68 матчах при среднем игровом времени 19.35 и худшим показателем полезности в регулярке НХЛ – «-41». Всего в НХЛ Левшунов набрал 30 (2+28) в 86 матчах при показателе полезности «-54».

