Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Скучаю по дому, по друзьям в России». Форвард «Монреаля» Иван Демидов — о жизни в Канаде

«Скучаю по дому, по друзьям в России». Форвард «Монреаля» Иван Демидов — о жизни в Канаде
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов прокомментировал первый год жизни в Канаде. Россиянин дебютировал в НХЛ под конец прошлого сезона.

«В 19 лет это довольно сложно. Это первый год, когда я играю столько матчей подряд. Например, в прошлом сезоне провёл где-то 78 матчей. Но в России чемпионат начинается раньше, а между играми много выходных. Было много свободных дней, когда мог пойти в сауну и отдохнуть — тело чувствовало себя хорошо. Здесь такого нет. Ты просто играешь, играешь и играешь, твоей голове тоже нужен отдых.

Иногда я скучаю по дому, по друзьям в России, но такова жизнь. Просто двигаешься вперёд. Мне здесь очень хорошо, все живут хоккеем. Порой это утомляет, а иногда бывает довольно весело», — сказал Демидова The Athletic.

В этом сезоне НХЛ на счету Демидова 57 (16+41) очков в 73 матчах.

Демидов выдал суперматч! Забросил победную шайбу и выбил 50 очков в сезоне НХЛ
