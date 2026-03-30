«Буре могут выбрать, он авторитетный». Кожевников — о возможном преемнике Тардифа в ИИХФ
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что у Павла Буре есть шансы заменить Люка Тардифа на должности президента ИИХФ. Ранее стало известно, что действующий руководитель организации покинет пост в октябре. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член совета ИИХФ.

– Уход Тардифа ускорит возвращение сборной России на международную арену?
– Всё зависит от того, кто придёт на пост президента. Мы же сейчас сильного влияния не имеем. Здорово, что Тардиф уходит, но вопрос, кто его заменит. Если кто‑то из Чехии, Швеции или Финляндии, то ничего не ускорится. Дай бог, чтобы пришёл лояльный человек, который занимается хоккеем, а не политикой.

– Если Буре решит баллотироваться на пост главы ИИХФ, у него есть шансы на избрание?
– Думаю, Пашу могут выбрать. Он авторитетный человек, – цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

