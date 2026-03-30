Контракт Джона Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца текущего сезона

Контракт Джона Тортореллы с «Вегасом» рассчитан до конца текущего сезона
По информации инсайдера TSN Даррена Дрегера, соглашение Джона Тортореллы с «Вегас Голден Найтс» рассчитано до конца этого сезона. Ранее клуб решил уволить Брюса Кэссиди с поста главного тренера команды и назначить Тортореллу на его должность.

«Голден Найтс» занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, на четыре очка опережая «Лос-Анджелес Кингз», который находится вне зоны плей-офф. Команде осталось провести восемь матчей в регулярном чемпионате. У неё шесть поражений в последних семи играх.

Последним местом работы 67-летнего Тортореллы была «Филадельфия Флайерз», тренер был отправлен в отставку в марте прошлого года. Ранее он возглавлял «Тампа-Бэй Лайтнинг» (с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году), «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс».

«Абсолютная безжалостность». «Вегас» сенсационно назначил Тортореллу главным тренером
«Абсолютная безжалостность». «Вегас» сенсационно назначил Тортореллу главным тренером
