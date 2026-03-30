«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 30 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу ярославцев. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона ярославский клуб занял первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Москвичи финишировали восьмыми. Первый матч серии завершился победой «Локомотива» со счётом 5:3, второй — 2:1 ОТ в пользу «Спартака», третий — 3:2 ОТ в пользу «Локомотива».

«Локомотив» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ со «Спартаком». Ярославский клуб побеждал в сериях дважды.