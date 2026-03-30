Черкас: если СКА вылетит от ЦСКА, то работу Ларионова можно признать неудовлетворительной

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал текущее положение санкт-петербургского клуба в серии Кубка Гагарина с ЦСКА (1-3) и заявил, что в случае вылета питерских армейцев в первом раунде работу главного тренера Игоря Ларионова можно считать неудовлетворительной.

– У самого высокооплачиваемого игрока СКА Рокко Гримальди ноль очков в этой серии. Как считаете, это невезение или есть какие-то другие причины?

– Для меня это не удивительно. Гримальди – игрок по чистому льду. Вот если бы он играл в «Северстали», думаю, что как раз бы он туда к ним подошёл, где команда играет без единоборств, играет в такой «красивый хоккей». Но когда наступает плей-офф, этот красивый хоккей заканчивается.

Опять же, возвращаясь, мы говорим о характере, о готовности, о выигрыше единоборств прежде всего. Нужно продавливать, как это делает ЦСКА, – Карнаухов закладывает корпус, выезжает, сносит защитника, выкатывается, его бьют, он терпит и так далее, и так далее. У Гримальди этого нет. Все попытки вывести его на завершающий бросок там – он как бы пытается, бросок у него неплохой, но как бы вот на этом всё. В моём понимании легионерская линия СКА слабовата.

– Если СКА проиграет пятый матч и всю серию 1-4, можно ли сказать, что этот сезон получился ещё хуже, чем предыдущий при Ротенберге?

– Я бы не стал сравнивать эти два сезона. А лучше подвести итог работы Ларионова – она неудачная. «Неуд», если так произойдёт, – цитирует Черкаса «Спорт день за днём».