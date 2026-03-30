Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сопин: «Авангард» — явный фаворит серии с «Нефтехимиком», поэтому так тяжело и идёт

Сопин: «Авангард» — явный фаворит серии с «Нефтехимиком», поэтому так тяжело и идёт
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2-1 после трёх игр – 4:2, 3:4 ОТ и 2:1) и заявил, что статус фаворита мешает омской команде.

– На команду оказывает давление тот факт, что от вас в этом сезоне ждут Кубок Гагарина?
– Согласен, давление очень сильное присутствует – и со стороны прессы, и внутри команды. Ребята понимают, что надо оправдать ожидания болельщиков и руководителей. Конечно, на ребят это давит, возможно, именно из-за этого первый и второй матчи серии достаточно нервными получились. Всегда лучше, когда тебя не записывают в фавориты чемпионата и даже конкретной пары плей-офф, тогда проще выходить и как тёмной лошадке давать результат.

К сожалению, в нашей паре мы явные фавориты, поэтому, возможно, серия так тяжело и идёт. «Нефтехимик» более раскрепощённо играет, у них меньше груз ответственности, и, конечно, это сказывается, – цитирует Сопина «Матч ТВ».

