Сопин: «Авангард» — явный фаворит серии с «Нефтехимиком», поэтому так тяжело и идёт

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал ход серии первого раунда Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2-1 после трёх игр – 4:2, 3:4 ОТ и 2:1) и заявил, что статус фаворита мешает омской команде.

– На команду оказывает давление тот факт, что от вас в этом сезоне ждут Кубок Гагарина?

– Согласен, давление очень сильное присутствует – и со стороны прессы, и внутри команды. Ребята понимают, что надо оправдать ожидания болельщиков и руководителей. Конечно, на ребят это давит, возможно, именно из-за этого первый и второй матчи серии достаточно нервными получились. Всегда лучше, когда тебя не записывают в фавориты чемпионата и даже конкретной пары плей-офф, тогда проще выходить и как тёмной лошадке давать результат.

К сожалению, в нашей паре мы явные фавориты, поэтому, возможно, серия так тяжело и идёт. «Нефтехимик» более раскрепощённо играет, у них меньше груз ответственности, и, конечно, это сказывается, – цитирует Сопина «Матч ТВ».