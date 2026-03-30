Буре: Гретцки продлил бы карьеру на год, если бы нам удалось сыграть вместе за «Рейнджерс»

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил, что легендарный нападающий Уэйн Гретцки был готов продлить ещё на сезон карьеру в НХЛ, если бы им удалось сыграть за одну команду.

«На тот момент это было моей мечтой — сыграть с Гретцки, и мы договорились, что, если получится обменять меня в «Нью-Йорк Рейнджерс», он останется ещё на год (Гретцки завершил карьеру в 1999 году. — Прим. «Чемпионата»). Он мне потом сам показывал своё первое интервью на национальном телевидении после завершения карьеры, и первый вопрос ему был задан, что бы могло оставить его в хоккее. Он ответил, что если бы Павел пришёл, то остался бы ещё на год», — цитирует Буре ТАСС.

