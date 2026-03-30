Вадим Шипачёв вспомнил, как первым набрал 1000 очков в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв, комментируя иллюстрацию в честь 27 главных событий сезона в КХЛ, вспомнил, как первым достиг показателя в 1000 очков в лиге. Сейчас в активе спортсмена уже 1024 очка.

12 января 2026, понедельник. 19:40 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Гераськин (Солянников, Цыба) – 23:03 (5x4)     1:1 Лимож – 56:18 (5x5)     2:1 Мороз (Смит, Шипачёв) – 59:43 (5x4)    

Фото: Саша Мультан/kinopoisk.ru

«Каждый художник видит по-своему, но это интересная интерпретация события. Вижу тут скорость, динамику. Мне кажется, это именно та атмосфера, что царила в тот момент на льду.

Помню, оставалась последняя минута, мы вышли вперёд, соответственно, это на 90% означало, что команда выиграет. Все были счастливы, довольны. Морозик [Вадим Мороз] здорово попал, он большой молодец. Когда понял, что Мороз забил, а я отдал голевую передачу, сразу же у Виталия Пинчука спросил, касался он шайбы или нет. Подумал, может, снова все будут радоваться, а потом опять отменят взятие ворот. Он сразу ответил, что шайба попала в игрока «Адмирала». И всё, мы начали прыгать, веселиться, радоваться. Конечно, эмоции непередаваемые, восторг такой.

Для меня в первую очередь важен командный результат. В том матче победили, поэтому остались только положительные эмоции, без горького осадочка. Тем более приятно, что сделали это перед трибунами «Минск-Арены», где команду так искренне поддерживают. Рад был разделить этот момент с минскими болельщиками», — сказал Шипачёв в интервью «Кинопоиску».

Материалы по теме
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно
Рекорд Шипачёва — один из главных моментов в истории КХЛ! Побить его — почти невозможно
