Вадим Шипачёв вспомнил, как первым набрал 1000 очков в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв, комментируя иллюстрацию в честь 27 главных событий сезона в КХЛ, вспомнил, как первым достиг показателя в 1000 очков в лиге. Сейчас в активе спортсмена уже 1024 очка.

«Каждый художник видит по-своему, но это интересная интерпретация события. Вижу тут скорость, динамику. Мне кажется, это именно та атмосфера, что царила в тот момент на льду.

Помню, оставалась последняя минута, мы вышли вперёд, соответственно, это на 90% означало, что команда выиграет. Все были счастливы, довольны. Морозик [Вадим Мороз] здорово попал, он большой молодец. Когда понял, что Мороз забил, а я отдал голевую передачу, сразу же у Виталия Пинчука спросил, касался он шайбы или нет. Подумал, может, снова все будут радоваться, а потом опять отменят взятие ворот. Он сразу ответил, что шайба попала в игрока «Адмирала». И всё, мы начали прыгать, веселиться, радоваться. Конечно, эмоции непередаваемые, восторг такой.

Для меня в первую очередь важен командный результат. В том матче победили, поэтому остались только положительные эмоции, без горького осадочка. Тем более приятно, что сделали это перед трибунами «Минск-Арены», где команду так искренне поддерживают. Рад был разделить этот момент с минскими болельщиками», — сказал Шипачёв в интервью «Кинопоиску».