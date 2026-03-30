Шарипзянов рассказал, как шёл к рекорду по числу очков среди защитников в КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов вспомнил рекорд, установленный им в сезоне-2025/2026 в Континентальной хоккейной лиги. Шарипзянов стал рекордсменом по числу набранных очков защитником за одну регулярку (67), превзойдя достижение Криса Ли (65, сезон-2016/2017).

Шарипзянов стал одним из 27 героев сюжетов по регулярному чемпионату, в честь него выпустили иллюстрацию.

«Признаюсь, это был непростой рекорд. По ходу сезона всё складывалось довольно легко: игра шла, шайба, как говорится, сама находила клюшку. Но в какой-то момент, когда до цели оставалось совсем немного очков, что-то будто остановилось. Делал всё то же самое, но не получалось, и это, конечно, добавляло напряжения. Наверное, поэтому этот рекорд для меня особенно ценен: его долго никто не мог побить. Очень рад, что у меня получилось. Это результат всей моей работы, начиная с детства, с первых лет в хоккее.

Отдельно хочется сказать про команду. Ребята восприняли это невероятно тепло. Даже не ожидал, что они так отреагируют: выбегут на лёд, будут искренне радоваться. Для меня это очень важно. В раздевалке тоже получился классный момент: когда Ги [Буше] предложил сделать общее фото, думал, что всё ограничится обычным снимком. Но в итоге меня начали обливать водой. Эмоции были просто невероятные.

Чувствовал, что вся команда хотела, чтобы это произошло. И для меня особенно важно, что этот рекорд случился именно в этом коллективе. Каждый вложил в него свою часть — своими действиями, поддержкой, работой. Поэтому считаю его общекомандным. И здорово, что это никак не сказалось на результатах, мы продолжали выигрывать, и матчи, в которых случился рекорд, тоже были победными. Спасибо всем, кто был рядом», — cказал Шарипзянов в интервью «Кинопоиску».