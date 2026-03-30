Павла Буре наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент России Владимир Путин наградил двукратного призёра Олимпийских игр Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что награда присуждена за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Во вторник, 31 марта, Буре исполнится 55 лет. Он является серебряным призёром Олимпиады 1998 года и бронзовым призёром Игр 2002 года, чемпионом мира 1990 года и бронзовым призёром 1991-го. Входит в Зал славы Международной федерации хоккея и Зал хоккейной славы в Торонто.

На протяжении профессиональной карьеры Павел выступал за московский ЦСКА и клубы Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

В июле 2021 года Буре был назначен специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам. С сентября 2021-го — член совета Международной федерации хоккея. В мае 2022 года стал членом правления ФХР.