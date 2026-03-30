Дронов отправился вместе с «Трактором» в Казань, защитник ещё не играл в этом плей-офф

Защитник «Трактора» Григорий Дронов отправился вместе с командой в Казань на пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом». Напомним, хоккеист не играл с 13 марта и не принимал участия в прошедших играх плей-офф. Встреча состоится во вторник, 31 марта, и начнётся в 19:30 мск. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу казанцев.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока. Первые два матча серии завершились победой «Ак Барса» со счётом 3:2 ОТ, 4:2. В третьем сильнее оказались хоккеисты «Трактора» — 3:2, в четвёртом казанцы — 3:2 ОТ.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх одержал победу казанский коллектив.