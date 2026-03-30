Вратарь «Металлурга» Смолин сделал эффектный сейв, успев отбить шайбу из пустого угла

Вратарь «Металлурга» Смолин сделал эффектный сейв, успев отбить шайбу из пустого угла
Голкипер «Металлурга» Александр Смолин совершил эффектный сейв в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

На последней минуте первого периода Смолин отразил шайбу прямо на клюшку нападающего новосибирской команды Вячеслава Лещенко, который бросал уже в пустой угол, но вратарь успел среагировать и отразить шайбу ловушкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

22-летний голкипер в минувшем регулярном чемпионате сыграл 35 матчей, в которых одержал 23 победы при надёжности 2,33 и 91,5% отражённых бросков. В текущем плей-офф Александр проводит свою четвёртую игру.

