Вратарь «Металлурга» Смолин сделал эффектный сейв, успев отбить шайбу из пустого угла

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин совершил эффектный сейв в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0.

На последней минуте первого периода Смолин отразил шайбу прямо на клюшку нападающего новосибирской команды Вячеслава Лещенко, который бросал уже в пустой угол, но вратарь успел среагировать и отразить шайбу ловушкой.

22-летний голкипер в минувшем регулярном чемпионате сыграл 35 матчей, в которых одержал 23 победы при надёжности 2,33 и 91,5% отражённых бросков. В текущем плей-офф Александр проводит свою четвёртую игру.