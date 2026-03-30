«Нас могут ждать сюрпризы». Черкас — о серии между «Локомотивом» и «Спартаком»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между «Локомотивом» и «Спартаком» болельщиков ожидают сюрпризы. Ярославцы ведут в серии со счётом 2-1. Сегодня, 30 марта, состоится четвёртый матч, который начнётся в 19:30 мск.

«Надо отдать должное «Спартаку», ведь 99% экспертов говорили, что у «Локомотива» не будет никаких проблем в первом раунде. Однако «Спартак» с этим не согласился. Жамнов сумел настроить команду и дать «Локомотиву» настоящий бой. В порядке вратарь «Спартака», но и атака в лице того же Морозова решает игры. Эта серия ещё не закончилась, и нас могут ждать сюрпризы», — приводит слова Черкаса Vprognoze.