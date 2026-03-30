Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вратаря «Металлурга» Смолина удалили до конца матча за колющий удар клюшкой

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин получил большой и дисциплинарный штраф (5+20) за колющий удар в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Перерыв
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

На 30-й минуте Смолин ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры за колющий удар. Позже арбитры изучили видео для подтверждения решения и оставили его в силе. Место в воротах занял Илья Набоков.

