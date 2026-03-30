Вратаря «Металлурга» Смолина удалили до конца матча за колющий удар клюшкой

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин получил большой и дисциплинарный штраф (5+20) за колющий удар в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. Магнитогорцы ведут в серии со счётом 3-0.

На 30-й минуте Смолин ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры за колющий удар. Позже арбитры изучили видео для подтверждения решения и оставили его в силе. Место в воротах занял Илья Набоков.

