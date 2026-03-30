«Очень глупый комментарий». Форвард «Нефтехимика» Дергачёв — о словах Пономарёва

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв прокомментировал высказывание нападающего «Авангарда» Василия Пономарёва. После второго матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между командами хоккеист омского клуба заявил: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта». На данный момент «Авангард» ведёт 2-1 в серии.

– Изначально было понятно, что «Авангард» будет играть в давление, в силовой манере. Насколько вы были к этому готовы?

– Вы всё верно говорите. Это ожидалось, мы с удовольствием приняли эту игру. Идёт игра провокаций, характеров, стычек. Всё как полагается в плей-офф.

– Нападающий омичей Василий Пономарёв после второго матча говорил, что хоккеистам «Нефтехимика» лучше было бы сыграть в футбол с «Газмясом». Насколько странно было от него это слышать?

– Это провокация, да и вопрос ваш тоже провокационный. Уж не этому человеку нужно что-либо говорить. Всегда, когда ты говоришь, ты должен думать о своей команде. Считаю, что это был очень глупый комментарий. Бред просто. Я не привык комментировать глупости, – приводит слова Дергачёва AllHockey.