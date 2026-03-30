Главная Хоккей Новости

Форвард «Коламбуса» Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков может пропустить несколько недель из-за травмы руки. Об этом сообщает журналист Аарон Портцлайн в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера «жакетов» Рика Боунесса.

25-летний россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3), когда блокировал бросок. Это была первая игра для него с 12 марта. Нападающий оставался в запасе в 9 из 10 предыдущих матчей «Коламбуса».

В нынешнем сезоне Воронков провёл 63 матча, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «-1».

