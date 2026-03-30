Каменский высказался о влиянии Шипачёва на российский и белорусский хоккей

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал результативность нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«Он проводит очередной результативный сезон, который можно оценить только положительно. Оказывает гигантское влияние на игру команды и на весь белорусский хоккей в целом, как и на российский. Думаю, он уже сподвигнул людей на то, чтобы интересоваться хоккеем и заниматься им. Радостно осознавать это», — приводит слова Каменского LiveResult.

39-летний Шипачёв в минувшем регулярном чемпионате провёл 64 матча, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. В 2026 году Вадим вошёл в историю КХЛ, набрав 1000 очков.

