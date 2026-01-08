Главная Хоккей Новости

Сибирь – Металлург, результат матча 30 марта 2026 года, счет 1:0 ОТ2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Сибирь» вырвала победу у «Металлурга» на последней секунде второго овертайма
Комментарии

Сегодня, 30 марта, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Победу во втором овертайме одержали хозяева со счётом 1:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу магнитогорской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Косолапов (Аланов) – 99:59 (5x4)    

В основное время команды не смогли открыть счёт. В первом овертайме хоккеисты не выявили победителя. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий «Сибири» Антон Косолапов, забивший на последней секунде второго овертайма.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
