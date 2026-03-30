Инсайдер НХЛ Фридман рассказал о конфликте между Кэссиди и игроками «Вегаса»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман прокомментировал отставку Брюса Кэссиди с поста главного тренера «Вегас Голден Найтс». Его пост занял Джон Торторелла.

«Процент побед Брюса Кэссиди составляет около 60% после того, как он выиграл Кубок Стэнли. Думаю, что многие проблемы, с которыми команда столкнулась в этом сезоне, связаны не только с Кэссиди. Дело ещё и в том, что их вратарская линия была одной из худших в лиге.

Я уже сообщал об этом раньше. Повторюсь: слышал, что в прошлом сезоне во время плей-офф, когда они проигрывали серию «Эдмонтону», между Кэссиди и игроками состоялись очень напряжённые встречи. В прошлом сезоне ходили разговоры, что клуб намерен сделать какие-то изменения, но генеральный менеджер Келли Маккриммон сохранил Кэссиди во главе команды.

Думаю, что отношения между Кэссиди и игроками, несмотря на то что он замечательный тренер, немного испортились в середине той серии с «Эдмонтоном», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

В прошлом сезоне «рыцари» проиграли «Ойлерз» со счётом 1-4 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На данный момент «Вегас» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе и лишь на четыре очка опережает «Лос-Анджелес Кингз», находящийся за пределами зоны плей-офф.