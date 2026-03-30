Мать Овечкина призналась, что не спит ночами, когда играет её сын

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина призналась, что не спит по ночам и следит за играми своего сына Александра Овечкина в НХЛ. Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталз» стал вторым хоккеистом после канадского нападающего Уэйна Гретцки, который смог забить 1000 голов в матчах НХЛ с учётом плей-офф.

«Конечно, я смотрела тот матч [в котором Овечкин забросил 1000-ю шайбу]. Каждый раз смотрю. Все 20 с лишним лет ночью не сплю. Смотрю игры и радуюсь Сашиным голам, радуюсь его игре. У нас всё под контролем», — приводит слова Овечкиной ТАСС.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 926 заброшенных шайб и 753 результативные передачи в 1565 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

