Капитан «Нефтехимика» Дергачёв: вместе обосрались, вместе будем и выбираться

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв высказался об атмосфере в команде. В субботу, 28 марта, нижнекамский клуб проиграл «Авангарду» (1:2, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4)     1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4)     1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)    

– В команде был серьёзный разбор ошибок после третьего матча. Как атмосфера в коллективе?
– Ну как серьёзный… Атмосфера у нас хорошая. Понятно, что проигрывать всегда неприятно. Вместе обосрались, вместе будем и выбираться. Всё в рабочем порядке, – приводит слова Дергачёва AllHockey.

Сегодня, 30 марта, команды встретятся в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ. Игра пройдёт в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.

