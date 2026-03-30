Капитан «Нефтехимика» Дергачёв: вместе обосрались, вместе будем и выбираться
Поделиться
Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв высказался об атмосфере в команде. В субботу, 28 марта, нижнекамский клуб проиграл «Авангарду» (1:2, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
1:0 Профака (Попугаев, Сериков) – 42:22 (5x4) 1:1 Рашевский (Волков, Прохоркин) – 51:15 (5x4) 1:2 Рашевский (Лажуа, Маклауд) – 55:02 (5x5)
– В команде был серьёзный разбор ошибок после третьего матча. Как атмосфера в коллективе?
– Ну как серьёзный… Атмосфера у нас хорошая. Понятно, что проигрывать всегда неприятно. Вместе обосрались, вместе будем и выбираться. Всё в рабочем порядке, – приводит слова Дергачёва AllHockey.
Сегодня, 30 марта, команды встретятся в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ. Игра пройдёт в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.
Комментарии
- 30 марта 2026
-
19:23
-
19:02
-
18:44
-
18:16
-
17:58
-
17:26
-
17:14
-
16:54
-
16:42
-
16:30
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:37
-
15:35
-
15:24
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:40