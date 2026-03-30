Капитан «Нефтехимика» Дергачёв: вместе обосрались, вместе будем и выбираться

Нападающий «Нефтехимика» Александр Дергачёв высказался об атмосфере в команде. В субботу, 28 марта, нижнекамский клуб проиграл «Авангарду» (1:2, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 2026.

– В команде был серьёзный разбор ошибок после третьего матча. Как атмосфера в коллективе?

– Ну как серьёзный… Атмосфера у нас хорошая. Понятно, что проигрывать всегда неприятно. Вместе обосрались, вместе будем и выбираться. Всё в рабочем порядке, – приводит слова Дергачёва AllHockey.

Сегодня, 30 марта, команды встретятся в четвёртом матче серии плей-офф КХЛ. Игра пройдёт в Нижнекамске и начнётся в 19:30 мск.