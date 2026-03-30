Голкипер «Сибири» Бердин впервые в КХЛ сыграл «на ноль»
Голкипер «Сибири» Михаил Бердин сыграл «на ноль» впервые в Континентальной хоккейной лиге. Вратарь не пропустил ни одной шайбы в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом». Встреча завершилась во втором овертайме со счётом 1:0. В серии ведёт магнитогорская команда со счётом 3-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Косолапов (Аланов) – 99:59 (5x4)
Всего на счету 28-летнего Бердина 126 игр в КХЛ, в которых он одержал 48 побед при коэффициенте надёжности 2,85 и 91,5% отражённых бросков. Михаил также выступал за СКА, «Сочи», «Авангард» и «Ак Барс».
По итогам регулярного сезона «Сибирь» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.
