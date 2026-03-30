Голкипер «Сибири» Бердин впервые в КХЛ сыграл «на ноль»

Голкипер «Сибири» Михаил Бердин сыграл «на ноль» впервые в Континентальной хоккейной лиге. Вратарь не пропустил ни одной шайбы в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом». Встреча завершилась во втором овертайме со счётом 1:0. В серии ведёт магнитогорская команда со счётом 3-1.

Всего на счету 28-летнего Бердина 126 игр в КХЛ, в которых он одержал 48 побед при коэффициенте надёжности 2,85 и 91,5% отражённых бросков. Михаил также выступал за СКА, «Сочи», «Авангард» и «Ак Барс».

По итогам регулярного сезона «Сибирь» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.