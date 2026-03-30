СДК КХЛ оставил без изменений штраф защитника «Автомобилиста» Трямкина за удар в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений штраф защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Салаватом Юлаевым» (2:5, 1-3). Игрок получил большой штраф за удар в голову за две минуты окончания встречи.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.2.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею)», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

