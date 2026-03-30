СДК КХЛ оставил без изменений штраф защитника «Автомобилиста» Трямкина за удар в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ оставил без изменений штраф защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Салаватом Юлаевым» (2:5, 1-3). Игрок получил большой штраф за удар в голову за две минуты окончания встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.2.1. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею)», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» вскрыл все слабости «Автомобилиста». Почему Уфа в шаге от четвертьфинала?
«Салават Юлаев» вскрыл все слабости «Автомобилиста». Почему Уфа в шаге от четвертьфинала?
