«Вы издеваетесь?» Разин эмоционально прокомментировал поражение от «Сибири» в плей-офф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Сибири» (0:1 ОТ2) в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 и выразил недовольство судейством. Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.

«Сибирь» — молодцы, вышли умирать. Нам было тяжело в первом периоде, во втором было много удалений, в овертайме могли забить, но не получилось.

Мне хочется сказать вот о чём. Вы издеваетесь? Целенаправленный удар колено в колено – это пять минут штрафа. Целенаправленный удар в голову – пять. Целенаправленный удар клюшкой в лицо, после которого Малкину дали пять матчей дисквалификации, – это пять. Бердин, который с лавочки, когда мы забивали третий гол позавчера, полез в драку и обнимал Джонсона. Это автоматическая дисквалификация!

И сегодня вы даёте 5+20 Смолину. Если дадут ещё дисквалификацию, я буду сильно смеяться. А так серия продолжается, всё нормально», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.