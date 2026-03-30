«Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел». Разин — о судействе
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Сибири» (1:2 ОТ2, 3-1) в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 высказался о судействе в этой встрече.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Косолапов (Аланов) – 99:59 (5x4)
«Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался! Он сам его наказал. Почему разбирательств нет?
Я спросил почему, мне сказали, что у него автоматически 5+20. Никаких разбирательств не было. Но сейчас дали Смолину, и мы думаем, будет дисквалификация или нет. Ситуация смешная», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.
* если потребуется
