«Если бы Джонсон валялся, как проститутка, тогда бы СДК смотрел». Разин — о судействе

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после поражения от «Сибири» (1:2 ОТ2, 3-1) в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 высказался о судействе в этой встрече.

«Если бы Джонсон валялся, как проститутка, как некоторые хоккеисты, тогда бы СДК смотрел. Просто у нас мужик встал и подрался! Он сам его наказал. Почему разбирательств нет?

Я спросил почему, мне сказали, что у него автоматически 5+20. Никаких разбирательств не было. Но сейчас дали Смолину, и мы думаем, будет дисквалификация или нет. Ситуация смешная», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется