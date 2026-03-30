Разин — об удалении Смолина до конца игры: почему 5+20? Какие 5+20?

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на удаление голкипера команды Александра Смолина до конца встречи в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью» (0:1 ОТ2). Магнитогорский клуб ведёт в серии со счётом 3-1.

— Смолину не надо было давать такое удаление?

— Слушайте, у человека, которому дали две минуты, был такой же колющий удар. Да, Смолин не сдержался, но жизни человека ничего не угрожало. Сейчас есть куча колющих ударов в пах, за которые дают пять минут. Он его в лицо ударил? Почему 5+20? Какие 5+20? Бьют в колено, в голову, клюшкой, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На 30-й минуте Смолин ткнул клюшкой нападающего новосибирской команды Илью Федотова на пятачке после остановки игры. Судьи выписали Александру большой и дисциплинарный штраф до конца игры за колющий удар.