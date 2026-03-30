Разин — о повреждении Джонсона: я охреневаю от таких решений, там всё в крови было

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не понимает некоторые судейские решения в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью» (3-1). Специалист привёл в пример эпизод с повреждением нападающего магнитогорцев Люка Джонсона в третьей игре серии.

— Не кажется ли вам, что такими заявлениями вы можете расшатать команду?

— Свою команду я соберу. Мы нормально играли, просто бросали в стекло. Чем я её расшатаю?

— Тем, что должны были спокойно забирать серию, а вместо этого дисквалификации, споры, шумиха.

— «Сибирь» в последних играх обыгрывала СКА, ЦСКА – много топов. Здесь шикарная обстановка. Мне понятны судейские решения 50 на 50 в пользу «Сибири». Просто я охреневаю от таких решений. Человек попал между носом и зубами. Попади выше или ниже, был бы перелом. Там всё в крови было, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

