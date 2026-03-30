Люзенков — о победе «Сибири» в четвёртом матче серии: не собирались лапки свешивать

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу над «Металлургом» (1:0 ОТ2) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Новосибирский клуб проигрывает в серии со счётом 1-3.

— Мы после прошлой игры не собирались лапки свешивать. Ребята вышли на эту игру отдавать всё ради болельщиков, которые приходили на нас во время серии поражений. Парни это прочувствовали и вышли «умирать». Здорово сработали, по броскам хорошо, терпели в нужный момент. Большинство не работало, но в конце всё-таки получилось забить.

— Чувствовалось сегодня, у кого есть опыт, а у кого нет?

— Вылетел Яковлев, пришлось играть в 11 нападающих, нагрузка легла дополнительная. Где-то был момент в середине игры, когда начали подседать. Думаю: «Блин, как бы нам дальше-то». В овертайм ушли – второе дыхание открылось. Потом опять упали. Туда-сюда, такими волнами играли. Глядя на соперника, не скажу, что они были такими свежими.

Ребята набираются опыта. Вижу, что в этих играх они растут, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.