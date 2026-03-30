Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Косолапов — о голе на последней секунде второго овертайма: всю душу вложил в этот бросок

Косолапов — о голе на последней секунде второго овертайма: всю душу вложил в этот бросок
Комментарии

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о своём победном голе на последней секунде второго овертайма четвёртого матча 1/8 финала серии Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (1:0 ОТ2, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 0
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Косолапов (Аланов) – 99:59 (5x4)    

— Расскажите о победном голе, не успели подумать о том, что время вышло?
— Знал, что концовка уже, но, какая секунда, не знал. У меня появилось чувство гола, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android