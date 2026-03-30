Косолапов — о голе на последней секунде второго овертайма: всю душу вложил в этот бросок

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о своём победном голе на последней секунде второго овертайма четвёртого матча 1/8 финала серии Кубка Гагарина — 2026 с «Металлургом» (1:0 ОТ2, 1-3).

— Расскажите о победном голе, не успели подумать о том, что время вышло?

— Знал, что концовка уже, но, какая секунда, не знал. У меня появилось чувство гола, что шайба вот-вот залезет, запрыгнет в ворота. Всю душу вложил в этот бросок, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется