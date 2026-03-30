Косолапов прокомментировал победу «Сибири» над «Металлургом» в четвёртом матче серии

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов оценил победу над «Металлургом» (1:0 ОТ2, 1-3) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

— Какие слова подбирались перед выходом на матч, были очень заряженными?

— Да тут не придумаешь какие-то мотивационные слова, не хочу выносить, но ничего сверхъестественного не было. Просто биться друг за друга.

— В прошлом матче начали активнее играть, больше втыкаться в игроков «Металлурга». Поняли, что это работает?

— Мы с первого матча играли жёстко, знали, что ребята техничные, где-то маленькие и юркие. Их надо останавливать с помощью силовых единоборств в рамках правил. Продолжали в том же духе сегодня.

— Не начинали нервничать, когда не могли реализовать так много попыток в большинстве?

— Только через труд и работу всё. Да, не получалось у нас, но бывают взлёты и падения, где-то не шло. Ни в коем случае руки не опускали, это привело к победе.

— Во втором периоде поменялись позициями с Абрамовым при игре в большинстве. Тренерская задумка или на месте сами так решили?

— Тренерский штаб подсказал что-то поменять, слава богу, сработало.

— Сразу два опасных момента тогда создали, вам удобно было на этом фланге или тянуло на прежнее место?

— До обмена в «Сибирь» я пробовался на этой позиции в «Торпедо». Не стало новинкой, есть опыт и навык. Мне было комфортно, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.