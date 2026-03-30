Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства разъяснил отмену гола минского «Динамо» в четвёртом матче серии

Комментарии

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по поводу отменённого гола минского «Динамо» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)    

«На четвёртой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Динамо» Минск Таем Смитом, главный тренер команды «Динамо» Москва взял запрос на блокировку вратаря.

В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android