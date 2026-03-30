Департамент судейства разъяснил отмену гола минского «Динамо» в четвёртом матче серии
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по поводу отменённого гола минского «Динамо» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5) 1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)
«На четвёртой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Динамо» Минск Таем Смитом, главный тренер команды «Динамо» Москва взял запрос на блокировку вратаря.
В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.
