Департамент судейства разъяснил отмену гола минского «Динамо» в четвёртом матче серии

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги дал разъяснение по поводу отменённого гола минского «Динамо» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:1.

«На четвёртой минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Динамо» Минск Таем Смитом, главный тренер команды «Динамо» Москва взял запрос на блокировку вратаря.

В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

