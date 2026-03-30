Два гола «Спартака» в матче серии плей-офф КХЛ отменили после запросов штаба «Локомотива»

Два гола «Спартака» в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 были отменены после запросов тренерского штаба «Локомотива». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:0 в пользу ярославской команды.

На 16-й минуте красно-белые организовали быструю атаку, Никита Коростелёв прорвался по флангу, вылез на пятачок и передал шайбу Люку Локхарту, который бросил в пустой угол ворот. Но Боб Хартли взял запрос на помеху вратарю — и судьи после видеопросмотра определили, что Никита Холодилин на пятачке мешал Даниилу Исаеву.

На 40-й минуте хоккеисты «Спартака» выиграли вбрасывание, Даниил Орлов бросил от борта, и после рикошета шайба оказалась в воротах «Локомотива». Однако по запросу тренерского штаба железнодорожников после видеопросмотра арбитры отменили взятие ворот: Александр Беляев врезался в Исаева, что было расценено как помеха голкиперу.

