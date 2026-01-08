Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Динамо М – Динамо Мн, результат матча 30 марта 2026 года, счет 1:2 ОТ2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Минское «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, победив московское «Динамо» в серии
Комментарии

Сегодня, 30 марта, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Динамо» принимало минское «Динамо». Победу во втором овертайме одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, минчане вышли во второй раунд плей-офф КХЛ, победив в серии со счётом 4-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

На 17-й минуте нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев забил первый гол. На 23-й минуте форвард московского «Динамо» Никита Гусев сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. В первом овертайме команды не смогли выявить победителя. Победную шайбу на свой счёт записал Станислав Галиев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android