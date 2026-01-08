Спартак – Локомотив, результат четвёртого матча 30 марта 2026 года, счет 0:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» обыграл «Спартак» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала Кубка Гагарина
Сегодня, 30 марта, в Москве завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 00:19 (5x5)     0:2 Берёзкин (Каюмов) – 31:04 (5x5)    

На первой минуте защитник «Локомотива» Рушан Рафиков забил первый гол. На 32-й минуте нападающий Максим Берёзкин удвоил преимущество железнодорожников, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
