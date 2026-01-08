«Локомотив» обыграл «Спартак» и находится в шаге от выхода в 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 30 марта, в Москве завершился четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором столичный «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу ярославской команды.

На первой минуте защитник «Локомотива» Рушан Рафиков забил первый гол. На 32-й минуте нападающий Максим Берёзкин удвоил преимущество железнодорожников, установив окончательный счёт — 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется