Нефтехимик – Авангард, результат матча 30 марта 2026 года, счет 2:5, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Дубли Волкова и Прохоркина принесли «Авангарду» третью победу над «Нефтехимиком» в серии
Комментарии

Сегодня, 30 марта, в Нижнекамске завершился четвёртый матч серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нефтехим-Арена», одержали гости со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу омской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

На второй минуте нападающий «Авангарда» Александр Волков забил первый гол. На 19-й минуте форвард Константин Окулов удвоил преимущество омичей. На 21-й минуте Волков забросил третью шайбу гостей, оформив дубль. На 28-й минуте нападающий Герман Точилкин сократил отставание «Нефтехимика».

На 34-й минуте форвард Николай Прохоркин вернул «Авангарду» былое преимущество. На 47-й минуте Прохоркин оформил дубль, забив пятый гол омичей. На 48-й минуте нападающий Андрей Белозёров отыграл одну шайбу нижнекамцев, установив окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сопин: «Авангард» — явный фаворит серии с «Нефтехимиком», поэтому так тяжело и идёт
