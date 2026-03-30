Защитник «Нефтехимика» Пастухов отправил в нокдаун форварда «Авангарда» Долженкова

Защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов и нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков устроили драку в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 5:2, она же ведёт в серии — 3-1.

На 49-й минуте хоккеисты договорились, скинули перчатки и устроили кулачный поединок. Пастухов нанёс пару точных ударов и отправил Долженкова в нокдаун. По итогам этого эпизода оба игрока получили по пять минут штрафа. Форвард омского клуба после точных попаданий соперника по лицу ушёл в раздевалку, так как у хоккеиста пошла кровь в двух местах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».