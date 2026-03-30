Защитник «Нефтехимика» Пастухов отправил в нокдаун форварда «Авангарда» Долженкова

Защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов и нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков устроили драку в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 5:2, она же ведёт в серии — 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

На 49-й минуте хоккеисты договорились, скинули перчатки и устроили кулачный поединок. Пастухов нанёс пару точных ударов и отправил Долженкова в нокдаун. По итогам этого эпизода оба игрока получили по пять минут штрафа. Форвард омского клуба после точных попаданий соперника по лицу ушёл в раздевалку, так как у хоккеиста пошла кровь в двух местах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

