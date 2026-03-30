Защитник «Нефтехимика» Пастухов отправил в нокдаун форварда «Авангарда» Долженкова
Поделиться
Защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов и нападающий «Авангарда» Кирилл Долженков устроили драку в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой омской команды со счётом 5:2, она же ведёт в серии — 3-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5) 0:2 Окулов – 18:56 (5x5) 0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5) 1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5) 1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5) 1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4) 2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)
На 49-й минуте хоккеисты договорились, скинули перчатки и устроили кулачный поединок. Пастухов нанёс пару точных ударов и отправил Долженкова в нокдаун. По итогам этого эпизода оба игрока получили по пять минут штрафа. Форвард омского клуба после точных попаданий соперника по лицу ушёл в раздевалку, так как у хоккеиста пошла кровь в двух местах.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2026
-
22:22
-
22:03
-
22:01
-
21:28
-
21:06
-
20:56
-
20:48
-
20:36
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:04
-
19:46
-
19:23
-
19:02
-
18:44
-
18:16
-
17:58
-
17:26
-
17:14
-
16:54
-
16:42
-
16:30
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:50
-
15:37
-
15:35
-
15:24
-
15:15
-
14:55