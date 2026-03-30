Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства КХЛ разъяснил отменённые голы в матче «Спартак» — «Локомотив»

Комментарии

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение в связи с отменёнными голами в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Локомотив» (0:2, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 00:19 (5x5)     0:2 Берёзкин (Каюмов) – 31:04 (5x5)    

«На 16-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Спартак» Лукасом Локхартом, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет.

На 40-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Спартак» Демидом Мансуровым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет.

На 56-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Локомотив» Максимом Шалуновым, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок повлиял на способность вратаря защитить ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android