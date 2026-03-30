Департамент судейства КХЛ разъяснил отменённые голы в матче «Спартак» — «Локомотив»

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение в связи с отменёнными голами в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак» — «Локомотив» (0:2, 1-3).

«На 16-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Спартак» Лукасом Локхартом, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет.

На 40-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Спартак» Демидом Мансуровым, главный тренер команды «Локомотив» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: перед взятием ворот была блокировка вратаря, гола нет.

На 56-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком команды «Локомотив» Максимом Шалуновым, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок повлиял на способность вратаря защитить ворота, гола нет», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

