«Любой матч — тяжёлый, непростой». Буше высказался о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Боевой, непростой матч, серия возвращается к нам домой. Драка Долженкова с Пастуховым? Кирилл усердно работал, выкладывался, ждал, когда сыграет, и мы довольны его действиями. На данный момент мы находимся в текущем дне, сейчас мы радуемся нашей сегодняшней победе, затем мы уже психологически перестроимся. Мы идём от матча к матчу, шаг за шагом, такой подход у нас с начала сезона, и менять мы его не будем. По состоянию здоровья Войнова пока никакой информации нет.

Я не знаю, о чём говорят люди, да и дома я не читал, что говорят. Для нас любой матч — самый тяжёлый и непростой. В плей-офф любая команда может обыграть любую, каждый коллектив, дошедший до этой стадии, — сильный коллектив. Мы ожидали тяжёлую битву, и мы этого ожидаем в каждой серии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.