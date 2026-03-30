Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Любой матч — тяжёлый, непростой». Буше высказался о победе «Авангарда» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (5:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

«Боевой, непростой матч, серия возвращается к нам домой. Драка Долженкова с Пастуховым? Кирилл усердно работал, выкладывался, ждал, когда сыграет, и мы довольны его действиями. На данный момент мы находимся в текущем дне, сейчас мы радуемся нашей сегодняшней победе, затем мы уже психологически перестроимся. Мы идём от матча к матчу, шаг за шагом, такой подход у нас с начала сезона, и менять мы его не будем. По состоянию здоровья Войнова пока никакой информации нет.

Я не знаю, о чём говорят люди, да и дома я не читал, что говорят. Для нас любой матч — самый тяжёлый и непростой. В плей-офф любая команда может обыграть любую, каждый коллектив, дошедший до этой стадии, — сильный коллектив. Мы ожидали тяжёлую битву, и мы этого ожидаем в каждой серии», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Дубли Волкова и Прохоркина принесли «Авангарду» третью победу над «Нефтехимиком» в серии
