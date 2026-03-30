«Не знаю, с чем связано, но начало провалили». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5, 1-3) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.
«Не знаю, с чем связано, настрой был перед игрой агрессивным, но начало фактически провалили. Соперник был быстрее, наглее, мы долго принимали решение, они нам забили быстрый гол. Потом пришли в себя, игру выровняли, но, к сожалению, пропустили в концовке периода гол, это всегда неприятно. Руки не опускали, пытались вернуться в игру, моменты создавали. Где-то не повезло, где-то вратарь здорово сыграл. Не смогли переломить игру, а соперник нас поймал на ошибках, поэтому такой результат.
В раздевалке ребята говорили о том, что собираются вернуться в Нижнекамск на шестой матч. Бились до конца, старались что-то изменить. Будем настраиваться, готовимся к решающей для нас игре», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 30 марта 2026
