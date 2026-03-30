Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не знаю, с чем связано, но начало провалили». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

«Не знаю, с чем связано, но начало провалили». Гришин — о поражении «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5, 1-3) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

«Не знаю, с чем связано, настрой был перед игрой агрессивным, но начало фактически провалили. Соперник был быстрее, наглее, мы долго принимали решение, они нам забили быстрый гол. Потом пришли в себя, игру выровняли, но, к сожалению, пропустили в концовке периода гол, это всегда неприятно. Руки не опускали, пытались вернуться в игру, моменты создавали. Где-то не повезло, где-то вратарь здорово сыграл. Не смогли переломить игру, а соперник нас поймал на ошибках, поэтому такой результат.

В раздевалке ребята говорили о том, что собираются вернуться в Нижнекамск на шестой матч. Бились до конца, старались что-то изменить. Будем настраиваться, готовимся к решающей для нас игре», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android