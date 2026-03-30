«Меньше говорить, больше делать». Гришин — о стычках в серии «Авангард» — «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о драке между защитником команды Ильёй Пастуховым и форвардом «Авангарда» Кириллом Долженковым в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:2, они также ведут в серии — 3-1.

«Я никогда не просил в своей карьере завязывать драку, всё ребята решают спонтанно. Я никогда такие посылы не делаю. Бой зрителям понравился, это тоже элемент игры. Пастухов — молодец, показал мужской характер для своих болельщиков. Стычки постоянно возникают, начиная с первой игры. Но я считаю, что нужно меньше говорить, а больше делать», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.