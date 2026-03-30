Все новости
«Меньше говорить, больше делать». Гришин — о стычках в серии «Авангард» — «Нефтехимик»

«Меньше говорить, больше делать». Гришин — о стычках в серии «Авангард» — «Нефтехимик»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о драке между защитником команды Ильёй Пастуховым и форвардом «Авангарда» Кириллом Долженковым в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой омичей со счётом 5:2, они также ведут в серии — 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Волков (Рашевский) – 01:39 (5x5)     0:2 Окулов – 18:56 (5x5)     0:3 Волков (Рашевский) – 21:35 (5x5)     1:3 Точилкин (Соколов, Хафизуллин) – 27:29 (5x5)     1:4 Прохоркин (Волков, Гуляев) – 33:11 (5x5)     1:5 Прохоркин (Маклауд, Шарипзянов) – 46:02 (5x4)     2:5 Белозёров (Жафяров, Хафизуллин) – 47:31 (5x5)    

«Я никогда не просил в своей карьере завязывать драку, всё ребята решают спонтанно. Я никогда такие посылы не делаю. Бой зрителям понравился, это тоже элемент игры. Пастухов — молодец, показал мужской характер для своих болельщиков. Стычки постоянно возникают, начиная с первой игры. Но я считаю, что нужно меньше говорить, а больше делать», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

