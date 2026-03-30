«Знали, что будет тяжёлая игра». Хартли — о победе «Локомотива» над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0, 3-1) в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Очень важная победа, особенно при таком счёте в серии, когда ведёшь 2-1. Можно уехать при 2-2 или 3-1. Знали, что будет тяжёлая игра, здорово, что забили сразу в начале матча, второй гол Берёзкина дал нам право на ошибку, здорово отыграл Исаев. Хорошая победа.

Работа видеотренеров? Да, они отличные профессионалы, всегда отлично делают свою работу. У нас хорошая связь с ними на скамейке. В обыденной работе мы просматриваем много моментов, обсуждаем. Фрэз? Мы никак не можем контролировать такие решения. Ты просто соглашаешься с тем, что оно принято. Эта ситуация нас ещё больше сплотила, за счёт этого получилась хорошая игра», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.