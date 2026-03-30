Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Спартака» Жамнов: тяжело обыграть «Локомотив», играя так, как сегодня

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Локомотива» (0:2, 1-3) в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Сурин, Сергеев) – 00:19 (5x5)     0:2 Берёзкин (Каюмов) – 31:04 (5x5)    

«Пропущенный гол на старте тяжело комментировать. Начинать с такой командой с такого счёта тяжело. Всё говорили, всё разбирали, но наступили на те же грабли. Здесь больше нечего комментировать. Настрой был спасти игру, шанс был. Я настраивал в концовке ребят спасти матч. Если сравнивать первые три игры серии с сегодняшней, то у нас была не та команда. Тяжело обыграть «Локомотив», играя так, как сегодня. Наши ошибки привели к голам.

Если мы вернемся на ту ступень, которую показывали в прошлых матчах, то у нас хорошие шансы вернуть серию сюда. Кин уже не примет участия в этой серии. Я прекрасно понимаю, как играет соперник, грамотно на всех участках поля. Но если мы хотим забивать голы, мы должны через это проходить. У нас сегодня этого не было», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android