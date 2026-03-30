Главный тренер «Спартака» Жамнов: тяжело обыграть «Локомотив», играя так, как сегодня

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении от «Локомотива» (0:2, 1-3) в четвёртом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Пропущенный гол на старте тяжело комментировать. Начинать с такой командой с такого счёта тяжело. Всё говорили, всё разбирали, но наступили на те же грабли. Здесь больше нечего комментировать. Настрой был спасти игру, шанс был. Я настраивал в концовке ребят спасти матч. Если сравнивать первые три игры серии с сегодняшней, то у нас была не та команда. Тяжело обыграть «Локомотив», играя так, как сегодня. Наши ошибки привели к голам.

Если мы вернемся на ту ступень, которую показывали в прошлых матчах, то у нас хорошие шансы вернуть серию сюда. Кин уже не примет участия в этой серии. Я прекрасно понимаю, как играет соперник, грамотно на всех участках поля. Но если мы хотим забивать голы, мы должны через это проходить. У нас сегодня этого не было», — приводит слова Жамнова сайт КХЛ.