Фанаты московского «Динамо» скандировали «Кудашов! Кудашов!» после вылета из плей-офф КХЛ

Болельщики московского «Динамо» скандировали фамилию бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова после четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусского клуба во втором овертайме со счётом 2:1. Таким образом, бело-голубые потерпели поражение в серии со счётом 0-4.

После окончания игры во время трансляции было слышно, как на фан-секторе московского «Динамо» болельщики кричали: «Кудашов! Кудашов!»

Напомним, 54-летний специалист был уволен в ноябре 2025 года. Он возглавлял команду с апреля 2021-го. Его пост занял Вячеслав Козлов, вместе с которым команда вышла в плей-офф КХЛ, завершив регулярный чемпионат на седьмой строчке Запада.