Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фанаты московского «Динамо» скандировали «Кудашов! Кудашов!» после вылета из плей-офф КХЛ

Болельщики московского «Динамо» скандировали фамилию бывшего главного тренера команды Алексея Кудашова после четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с минским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусского клуба во втором овертайме со счётом 2:1. Таким образом, бело-голубые потерпели поражение в серии со счётом 0-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
30 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Мороз) – 16:32 (5x5)     1:1 Гусев (Уил, Пыленков) – 22:56 (5x3)     1:2 Галиев (Пинчук, Улле) – 87:02 (5x5)    

После окончания игры во время трансляции было слышно, как на фан-секторе московского «Динамо» болельщики кричали: «Кудашов! Кудашов!»

Напомним, 54-летний специалист был уволен в ноябре 2025 года. Он возглавлял команду с апреля 2021-го. Его пост занял Вячеслав Козлов, вместе с которым команда вышла в плей-офф КХЛ, завершив регулярный чемпионат на седьмой строчке Запада.

